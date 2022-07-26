Стартует командный Кубок России по боксу

Более 200 спортсменов из восьми федеральных округов, а также из Москвы и Санкт-Петербурга примут участие в командном Кубке России по боксу среди мужчин, передает сайт «Подмосковье сегодня».

Стало известно, что боксеры будут состязаться в 13 весовых категориях.

Командный Кубок России после 12-летней паузы был возрождён в 2018 году, и три розыгрыша прошли в Ижевске.

В 2021 году турнир принял Екатеринбург. Победу в прошлом году одержали боксеры Уральского ФО, вторыми стали спортсмены из Центрального ФО, а третьими – из Приволжского.