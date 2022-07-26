Покинувший «Спартак» спортивный директор Каттани вернулся в «ПСЖ»

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Лука Каттани вернулся в «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает L.

Специалист назначен на пост спортивного директора академии парижского клуба. Напомним, что Каттани ранее уже работал в «ПСЖ». С 2018 по 2021 год он возглавлял скаутский отдел столичной команды. В декабре прошлого года он стал спортивным директором красно-белых.

Итальянец причастен к приглашению в российский клуб нынешнего главного тренера Гильермо Абаскаля. Специалист заявлял, что уйдет, если испанский наставник провалится. Однако сделал это ранее. Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков заявлял, что причиной ухода Каттани стала усталость.

В минувшем сезоне красно-белые заняли десятое место в Российской премьер-лиге (РПЛ) и стали обладателями Кубка России, в финальном матче переиграв московское «Динамо» со счетом 2:1. А 9 июля москвичи уступили «Зениту» 0:4 в матче за Суперкубок.

В новом сезоне подопечные Гильермо Абаскаля в двух турах РПЛ одержали одну победу и один раз сыграли вничью.

Ранее сообщалось, что владелец «Спартака» Леонид Федун покинет пост председателя совета директоров красно-белых.