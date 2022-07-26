Адвокат баскетболистки Грайнер: найденный наркотический препарат мог использоваться по назначению врача

Адвокат задержанной в России американской баскетболистки Бриттни Грайнер, партнер юридической фирмы «Рыбалкин, Горцунян, Дякин и Партнеры» Мария Благоволина заявила, что наркотический препарат мог использоваться по назначению врача.

«Сегодня защита допрашивала врача-нарколога. Он рассказал суду о существующей и довольно распространенной в некоторых странах – в том числе в США – практике использования марихуаны в медицинских целях, особенно среди спортсменов. Таким образом, найденный у Бриттни препарат мог использоваться по назначению врача», — передает слова Благоволиной Sports.

Напомним, что 5 марта Грайнер была задержана при прохождении таможенного контроля, служебная собака отреагировала на вещи спортсменки, в которых было найдено запрещенное в России гашишное масло.

В связи с этим возбуждено уголовное дело по двум статьям: контрабанда и хранение наркотиков. Спортсменке грозит до десяти лет тюрьмы.

Также была информация о том, что Бриттни Грайнер могут обменять на российского предпринимателя Виктора Бута, который отбывает 25-летний срок в Америке по обвинению в незаконной торговле оружием.

Ранее сообщалось, что представитель посольства США упал в обморок на заседании по делу Бриттни Грайнер.