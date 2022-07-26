Фигуристка Медведева рассказала, как относилась к Валиевой на Играх в Пекине

Евгения Медведева в интервью на YouTube-канале Forbes рассказала о помощи олимпийской чемпионке командного турнира Камиле Валиевой во время Игр в Пекине.

«Я доверялась людям, а они потом в интервью говорили: вы себе не представляете, Женя так плакала, Женя так переживала, ей было так плохо. Хотя я сама об этом не говорила. Поэтому я не буду говорить про состояние Камилы. Но я честно старалась сделать все, чтобы ей было легче. Меня тогда очень сильно задело, что про мои чувства, которые я не раскрывала – я не хотела об этом говорить, рассказывали другие люди», — сказала Медведева.

Во время Олимпиады-2022 разгорелся допинговый скандал вокруг Камилы Валиевой. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру. В итоге Валиева заняла четвертое место, не справившись с волнением в произвольной программе.

Валиева является действующей чемпионкой Европы в женском фигурном катании.

Ранее Татьяна Навка отреагировала на слезы Камилы Валиевой, которые та не смогла сдержать после вопроса журналистов об Играх в Пекине.