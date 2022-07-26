Чемпион ОИ Кожевников назвал Гашека «маленьким фашистиком» за слова о России

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников заявил, что обладатель Кубка Стэнли чешский вратарь Доминик Гашек бредит, говоря в таком ключе о перешедшем соотечественнике Дмитрии Яшкине в петербургский СКА. Чех считает, что этот трансфер станет угрозой для страны и ее граждан.

«Что тут и говорить, если Гашек просто бредит. Переболел чем-то. Может быть, повлиял COVID-19. Как-то резко Гашек меняет свои жизненные позиции. Раньше искал встречи с русскими, играл тут и все было хорошо. Сейчас Доминик вот так переметнулся. Просто маленький фашистик, больной человек», — приводит слова Кожевникова РИА «Новости».

Напомним, что СКА произвел обмен с московским «Динамо» и получил права на чешского нападающего российского происхождения (хоккеист родился в Омске). Яшкин подписал с «армейцами» однолетний контракт до 30 апреля 2023 года.

До перехода в «Динамо» в 2019 году Яшкин выступал в НХЛ за «Сент-Луис» и «Вашингтон». В сезоне-2020/21 с 38 голами он стал лучшим снайпером регулярного чемпионата КХЛ. Сезон 2021/22 Яшкин провел в НХЛ, выступая за «Аризону».

Ранее Владимир Плющев назвал Гашека вратарем с «отбитой» головой после его слов о Яшкине.