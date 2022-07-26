Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Защитник Менье заявил, что нападающий Неймар потерял свою магию... 08:22
На Украине назвали ненужными «старые» американские... 08:18
Уролог объяснил, почему сексуальное воздержание опасно для мужчин 08:17
Нападающий Кассьерра рассказал, как его уговаривали перейти... 08:16
В Херсонской области сообщили об очередной попытке ВСУ обстрелять... 08:12
«ПСЖ» подписал контракт с футболистом из команды... 08:10
Названа главная уязвимость выпущенных до 2020 года компьютеров 08:09
В Омске разыскивают мальчика, который бесследно пропал после... 08:09
Названы напитки, провоцирующие скачки давления 08:06
На Филиппинах один человек погиб в результате землетрясения 08:04
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Фигуристка Медведева раскрыла сумму своего самого большого заработка за карьеру

Фигуристка Медведева рассказала, что получила 24 тысячи долларов за золото ЧМ

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Фигуристка Евгения Медведева в интервью на YouTube-канале Forbes рассказала о своем заработке во время спортивной карьеры.

«Заходишь порой в Интернет и смотришь, сколько дадут за победу. Едешь на финал Гран-при и даже не знаешь призовой фонд. Я не помню. По-моему, за первое место на чемпионате мира я заработала 24 тыс. долларов. Немаленькие деньги, но долго на них не проживешь», — сказала Медведева.

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр. В 2018 году она поднималась на вторую ступень пьедестала в одиночном катании и командных соревнованиях. Кроме олимпийских медалей в активе 22-летней спортсменки по две золотых медали чемпионата мира и Европы.

Последний раз спортсменка выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. Медведева ведет активную жизнь, была участником шоу «Ледниковый период».

1 апреля в продажу поступил журнал Maxim, где на обложке появилась Медведева. Спортсменка предстала в нескольких образах: на некоторых фотографиях Евгения позирует в купальнике, но на части снимков фигуристка появилась лишь частично одетой.

Ранее Евгения Медведева рассказала, как относилась к Камиле Валиевой на Играх в Пекине.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+