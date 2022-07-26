Фигуристка Медведева раскрыла сумму своего самого большого заработка за карьеру

Фигуристка Евгения Медведева в интервью на YouTube-канале Forbes рассказала о своем заработке во время спортивной карьеры.

«Заходишь порой в Интернет и смотришь, сколько дадут за победу. Едешь на финал Гран-при и даже не знаешь призовой фонд. Я не помню. По-моему, за первое место на чемпионате мира я заработала 24 тыс. долларов. Немаленькие деньги, но долго на них не проживешь», — сказала Медведева.

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр. В 2018 году она поднималась на вторую ступень пьедестала в одиночном катании и командных соревнованиях. Кроме олимпийских медалей в активе 22-летней спортсменки по две золотых медали чемпионата мира и Европы.

Последний раз спортсменка выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. Медведева ведет активную жизнь, была участником шоу «Ледниковый период».

1 апреля в продажу поступил журнал Maxim, где на обложке появилась Медведева. Спортсменка предстала в нескольких образах: на некоторых фотографиях Евгения позирует в купальнике, но на части снимков фигуристка появилась лишь частично одетой.

Ранее Евгения Медведева рассказала, как относилась к Камиле Валиевой на Играх в Пекине.