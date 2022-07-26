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Выступавший в Америке российский голкипер объяснил, зачем вернулся в КХЛ

Выступавший в АХЛ голкипер Мифтахов заявил, что вернулся в КХЛ ради развития

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Крис Бэрри/РИА «Новости»

Новичок «Ак Барса» Амир Мифтахов рассказал, почему принял решение покинуть клуб «Сиракьюз Кранч», который выступает в Американской хоккейной лиге (АХЛ)

«У меня еще там два года контракта оставалось, поэтому, в принципе, я изначально даже не думал, что вернусь. Принял такое решение, что на данный момент для меня, для моего развития будет лучше продолжить карьеру в Казани и поиграть в КХЛ, поработать с хорошими тренерами, в хорошей команде, у которой самые высокие задачи. Никто не знает, может я получил бы шанс в НХЛ в следующем сезоне, может — через год», — приводит слова Мифтахова «Спорт-Экспресс».

Также голкипер подчеркнул, что пока не закрывает дверь в Северную Америку.

Мифтахов в России выступал уже ранее за «Ак Барс» с 2019 по 2021 год, после чего перебрался в Америку.

Вратарь вызывался в юниорские и молодежные сборные России разных возрастов, в составе последней он становился серебряным и бронзовым призеров молодежных чемпионатов мира.

Ранее агент чешского нападающего Дмитрия Яшкина объяснил, почему его клиент принял решение вернуться в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ).

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Хоккей. НХЛ
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