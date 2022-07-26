Футбольный агент пожелал всем россиянам то же, что имеет Кокорин в «Фиорентине»

Футбольный агент Владимир Абрамов высказался о положении дел российского нападающего Александра Кокорина в итальянской «Фиорентине».

«Каждому россиянину я бы пожелал того же. 3 млн – колоссальные убытки для итальянского футбола. Пусть несут убытки, не нам же все время брать их на себя. По условиям контракта они должны выплачивать ему эти деньги. Это редчайший случай, когда российский футболист подписал за рубежом такой приличный контракт и не отрабатывает его», — приводит слова Абрамова «Спорт день за днем».

Кокорин стал игроком «Фиорентины» в 2021 году, перейдя из московского «Спартака». Его контракт с представителем Серии А рассчитан до 30 июня 2024 года.

10 апреля Кокорин впервые за три месяца появился на поле в составе своей команды в матче против «Наполи» в чемпионате Италии. Он вышел на поле за 4 минуты до окончания встречи и результативными действиями не отметился.

В этом сезоне 31-летний российский форвард появлялся на поле в чемпионате Италии шесть раз и результативными действиями также не отметился. В общей сложности Кокорин провел на поле за эти матчи 53 минуты.

Ранее первый тренер Кокорина рассказал, что советовал родителям футболиста отправить его в Англию.