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В The Athletic оценили шансы российских хоккеистов на «Харт Трофи» в новом сезоне

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Bruce Bennett/USA TODAY Sports

Журналисты The Athletic провели голосование по поводу потенциального обладателя «Харт Трофи» – приз самому ценному игроку регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги (НХЛ) в новом сезоне.

Больше всех голосов набрал капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. Более 75% опрошенных журналистов уверены в подвигах канадца. Второе место занял защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар (11,4%), третье — нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс.

Российский хоккей в этом списке был представлен лишь одним Артемием Панариным, который выступает за «Нью-Йорк Рейнджерс». Он набрал всего 2,3% голосов. Другие россияне, Александр Овечкин, Игорь Шестеркин и Кирилл Капризов, голосов не набрали.

В прошлом сезоне Панарин занял четвертое место среди бомбардиров команды по итогам плей-офф НХЛ. Он провел на льду 20 матчей в розыгрыше Кубка Стэнли, заработав 16 (6 + 10) очков. Третье место занял американский форвард Крис Крайдер (16 очков — 10+6), второе — соотечественник Крайдера защитник Адам Фокс (23 — 5+18), лидер — шведский нападающий Мика Зибанеджад (24 — 10+14).

Всего в этом сезоне россиянин забросил 28 шайб и сделал 84 результативные передачи в 95 матчах за «Рейнджерс».

Ранее журналист The Athletic Артур Стэйпл назвал причину, по которой Панарин может быть обменян «Рейнджерс».

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Хоккей. НХЛ
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