Экс-тренер «Спартака» Рианчо объяснил резкие слова Глушакова в свой адрес

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо ответил на слова бывшего полузащитника красно-белых Дениса Глушакова в свой адрес. Россиянин неоднократно заявлял, что готов вернуться в столичный клуб. После Рианчо назвал возможное возвращение игрока в стан московской команды большой шуткой.

«Меня вообще не интересует, что говорит этот человек! Фраза не моя, но она четко определяет человека: «По делам их узнаете, кто они». Я уважаю всех, но меня ничего не интересует в этом человеке. Думаю, он использует СМИ, чтобы вернуться к своим делам, ха-ха», — передает слова Рианчо Sport24.

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. В составе московской команды он стал чемпионом России в 2017 году. Это не единственный трофей в карьере футболиста. В том же году Глушаков вместе с красно-белыми завоевал Суперкубок России. Летом 2019 года клуб расторг контракт с полузащитником. После он поиграл в грозненском «Ахмате», в октябре 2020 года перешел в «Химки».

После двух туров нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) «Химки» с четырьмя очками делят вторую позицию в турнирной таблице сразу с четырьмя командами: «Динамо», «Спартаком», «Зенитом» и «Ахматом».