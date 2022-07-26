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Экс-игрок «Спартака» Виртанен разрыдался после оглашения вердикта суда по делу о насилии

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Global Look Press

Сегодня на заседании Верховного суда по делу с участием бывшего хоккеиста «Спартака» Джейка Виртанена был вынесен приговор. Спортсмен обвинялся в сексуальном насилии над 18-летней девушкой.

Суд присяжных признал Виртанена невиновным. После оглашения приговора хоккеист разрыдался прямо в зале суда. Об этом сообщает Sportsnet.

Канадцу было предъявлено обвинение по эпизоду, произошедшему в Ванкувере в 2017 году, когда он выступал за местный клуб «Кэнакс». Расследование началось в мае прошлого года, когда предполагаемая жертва обратилась в полицию.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги Виртанен провел 36 матчей, в которых ему удалось забросить девять шайб и отдать семь результативных передач. Он покинул расположение российской команды в марте этого года.

Виртанен является победителем молодежного чемпионата мира 2015 года в составе сборной Канады. В 317 матчах в Национальной хоккейной лиге он набрал 100 очков (55+45).

Ранее сообщалось, что в США суд вынес приговор обвиняемому в сексуальном насилии хоккеисту «Локомотива» Риду Буше.

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