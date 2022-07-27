Американский журналист поставил Овечкина на 70 место в списке лучших игроков НХЛ

Американский журналист Action Network Чэйз Маккаллум поставил игрока клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на 70 место в списке лучших игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

На первое место Маккаллум поставил Коннора Макдэвида из «Эдмонтон Ойлерз». Интересно, что Никита Кучеров из клуба «Тамба-Бэй Лайтнинг» занял в этом списке шестое место.

Овечкин играет в «Вашингтоне» с 2005 года. Он является лучшим российским бомбардиром в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В завершившемся плей-офф НХЛ на счету россиянина шесть (1+5) результативных действий в шести матчах при показателе полезности -2.

В регулярном чемпионате 36-летний форвард сумел забросить 50 шайб и отдать 40 голевых передач. Это позволило ему стать четвертым в списке лучших снайперов регулярного чемпионата НХЛ.

Ранее российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не вошел в топ-10 форвардов по версии Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которая на своем сайте опубликовала рейтинг атакующих игроков фэнтези-лиги.