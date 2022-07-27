Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Сенатор РФ Пушков высмеял вице-президента США Харрис из-за ее слов... 08:27
Защитник Менье заявил, что нападающий Неймар потерял свою магию... 08:22
На Украине назвали ненужными «старые» американские... 08:18
Уролог объяснил, почему сексуальное воздержание опасно для мужчин 08:17
Нападающий Кассьерра рассказал, как его уговаривали перейти... 08:16
Антоновский мост в Херсоне закрыли для транспорта после... 08:12
«ПСЖ» подписал контракт с футболистом из команды... 08:10
Названа главная уязвимость выпущенных до 2020 года компьютеров 08:09
В Омске разыскивают мальчика, который бесследно пропал после... 08:09
Названы напитки, провоцирующие скачки давления 08:06
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Агент Роналду Мендеш попросил отпустить своего клиента в аренду из «Манчестер Юнайтед»

close
100%
Global Look Press

Жорже Мендеш, агент футболиста английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, попросил руководство команды продлить контракт со своим клиентом, а затем отпустить его в аренду, передает издание Partidazo de COPE в соцсетях.

Напомним, 26 июля Роналду прибыл со своим агентом на базу «МЮ», чтобы обсудить свое будущее в клубе. В это трансферное окно ходили слухи, что Роналду интересуются мюнхенская «Бавария», английский «Челси» и мадридский «Атлетико».

Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в начале осени 2021 года. Португалец в сезоне-2021/22 провел в составе манкунианцев 39 матчей, забил 24 мяча и отдал три результативные передачи. Также футболист выступал за лиссабонский «Спортинг», мадридский «Реал» и туринский «Ювентус». В составе сборной Португалии он стал чемпионом Европы 2016 года. Стоит отметить, что именно в «Спортинге» игрок начал профессиональную карьеру. Он выступал за лиссабонский клуб с 2002 по 2003 год.

Ранее нападающий «Манчестер Юнайтед» Роналду изъявил желание перейти в «Баварию».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Англии
Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+