Часть игроков молодежной сборной Канады будет наказана пожизненной дисквалификацией

Игроки молодежной сборной Канады по хоккею 2018 года, которые не приняли участие в третьем раунде расследования группового изнасилования женщины, будут пожизненно дисквалифицированы, передает The Athletic.

Ранее женщина заявила, что летом 2018 года подверглась групповому изнасилованию со стороны восьми игроков Канадской хоккейной лиги, а также хоккеистов молодежной сборной.

Позже стороны заключили мировое соглашение, а женщина отказалась от иска.

Ранее сообщалось, что футболист клуба Английской премьер-лиги (АПЛ), который был арестован по подозрению в изнасиловании, выпущен под залог.

Согласно заявлению полиции, 4 июля поступило заявление от 20-летней женщины. Инцидент, предположительно, произошел в июне. 29-летний футболист, имя которого не называется, был дополнительно допрошен еще по двум делам об изнасиловании, которые предположительно были совершены в апреле и июне 2021 года в отношении другой женщины в возрасте 20 лет.