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В Бразилии заявили, что Варела приостановил контракт с «Динамо»

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Бразильский журналист Фабио Алейша в своих соцсетях заявил, что защитник московского «Динамо» Гильермо Варела приостановил контракт со столичным клубом.

Ожидается, что в ближайшее время футболист станет игроком бразильского «Фламенго».

29-летний уругваец перешел в российский клуб из датского «Копенгагена» в 2020 году. В составе «Динамо» он принял участие в 48 матчах, в которых сделал три голевые передачи.

Напомним, 21 июня Международная федерация футбола (ФИФА) продлила разрешение легионерам, выступающим в Российской премьер-лиге (РПЛ), приостанавливать свои контракты до 30 июня 2023 года.

В матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московское «Динамо» сыграет в гостях против воронежского «Факела». Встреча состоится 29 июля, стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.

Ранее бывший форвард московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на отъезд из «Динамо» защитника Гильермо Варелы.

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Футбол. Чемпионат России
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