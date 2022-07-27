Эстония запретила российским теннисистам участвовать в турнирах на своей территории

Правительство Эстонии запретило теннисистам из России и Белоруссии участвовать в турнирах на своей территории.

«Россия и Белоруссия используют спорт ради достижения своих стратегических целей. Этим решением мы посылаем четкий сигнал», — заявила исполняющая обязанности министра культуры Эстонии Лийна Керсна.

Российские и белорусские теннисистки не смогут сыграть на турнире W25, который должен пройти в эстонском Пярну.

Напомним, в апреле организаторы Уимблдона отказали в допуcке на cоревнования роccийcким и белоруccким тенниcиcтам. Также игрокам из этих стран запретили выcтупать на травяных турнирах в Великобритании под эгидой Аccоциации лаун-тенниcа (LTA).

За месяц до старта турнира Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и Международная федерация тенниса (ITF) заявили, что из-за недопуска россиян и белорусов не будут начислять очки участникам Уимблдона. Также к ним присоединилась Женская теннисная ассоциация (WTA).

Ранее теннисистка Элина Свитолина раскритиковала WTA и ATP за отношение к украинцам.