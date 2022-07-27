Тарасова о призыве Гашека не выступать чешским спортсменам в России: да кто он такой?

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала слова экс-вратаря сборной Чехии по хоккею Доминика Гашека, который призвал чешских игроков не выступать в России, передает «Спорт-Экспресс».

«Да кто он такой? Нам сейчас не до него. Я бы даже не заметила его, если бы проходила мимо. Не обращайте внимания на таких», — сказала Тарасова.

Напомним, Гашек раскритиковал переход своего соотечественника Дмитрия Яшкина в петербургский СКА.

«Работа гражданина Чехии в России — это поддержка России и военной спецоперации на Украине. Это опасность для нашей страны и ее граждан», — заявил Гашек.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников назвал Гашека «маленьким фашистиком» за слова о России.