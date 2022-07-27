Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Сенатор РФ Пушков высмеял вице-президента США Харрис из-за ее слов... 08:27
Защитник Менье заявил, что нападающий Неймар потерял свою магию... 08:22
На Украине назвали ненужными «старые» американские... 08:18
Уролог объяснил, почему сексуальное воздержание опасно для мужчин 08:17
Нападающий Кассьерра рассказал, как его уговаривали перейти... 08:16
Антоновский мост в Херсоне закрыли для транспорта после... 08:12
«ПСЖ» подписал контракт с футболистом из команды... 08:10
Названа главная уязвимость выпущенных до 2020 года компьютеров 08:09
В Омске разыскивают мальчика, который бесследно пропал после... 08:09
Названы напитки, провоцирующие скачки давления 08:06
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Боец Петр Ян рассказал о планах вернуть себе чемпионский пояс UFC

close
100%
Per Haljestam/USA TODAY Sports/Reuters

Боец смешанных единоборств Петр Ян рассказал о планах вернуть себе чемпионский пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

«Мы две недели потренировались на Алтае. Сейчас восстановительный процесс дома. Если выиграю один-два боя, то уверен, что буду драться за пояс. Надо просто побеждать», — заявил Ян на YouTube-канале UFC.

Напомним, в апреле Алджэмейн Стерлинг одержал победу над Яном раздельным решением судей. В этом поединке именно россиянин считался фаворитом. В первом раунде соперники избрали «разведывательную» тактику, а во втором и третьем инициативу захватил американец.

В четвертом и пятом раунде Петр Ян, казалось бы, выглядел предпочтительнее, но в итоге судьи отдали победу Стерлингу.

Ранее тренер российского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петра Яна Маркос ДаМатта поделился мнением о поражении своего подопечного в реванше против Алджэмейна Стерлинга.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+