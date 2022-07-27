Комментатор Губерниев сомневается, что сейчас Глушаков может пригодиться «Спартаку»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова Дениса Глушакова о возможном возвращении в «Спартак», передает «Спорт-Экспресс».

«Нужен ли он будет «Спартаку»? Мне сложно сказать. Денис довольно возрастной игрок. И если будет альтернатива в лице молодого футболиста, то нужно его рассматривать», — сказал Губерниев.

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. В составе московской команды он стал чемпионом России в 2017 году. Это не единственный трофей в карьере футболиста. В том же году Глушаков вместе с красно-белыми завоевал Суперкубок России. Летом 2019 года клуб расторг контракт с полузащитником. После он поиграл в грозненском «Ахмате», в октябре 2020 года перешел в «Химки».

Ранее экс-тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал критику бывшего игрока красно-белых Дениса Глушакова в свой адрес.