Агент Кокорина рассказал, что игрок тренируется вместе с «Фиорентиной»

Тимофей Бердышев, агент футболиста итальянской «Фиорентины» Александра Кокорина, рассказал, как проходит подготовка его клиента к новому сезону, передает «Спорт-Экспресс».

»Кокорин тренируется вместе с «Фиорентиной», — сказал Бердышев.

Кокорин стал игроком «Фиорентины» в 2021 году, перейдя из московского «Спартака». Его контракт с представителем Серии А рассчитан до 30 июня 2024 года.

10 апреля Кокорин впервые за три месяца появился на поле в составе своей команды в матче против «Наполи» в чемпионате Италии. Он вышел на поле за 4 минуты до окончания встречи и результативными действиями не отметился.

В этом сезоне 31-летний российский форвард появлялся на поле в чемпионате Италии шесть раз и результативными действиями также не отметился. В общей сложности Кокорин провел на поле за эти матчи 53 минуты.

Ранее футбольный агент Владимир Абрамов высказался о положении дел российского нападающего Александра Кокорина в итальянской «Фиорентине».