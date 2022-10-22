Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Call of Duty появятся Неймар, Погба, Месси и другие футболисты 21:35
Путин назвал принципиальным вопрос повышения зарплат в России 21:35
Выступление Путина на Валдае длилось почти четыре часа 21:34
Путин рассказал анекдот про антироссийские санкции 21:32
Путин ответил на вопрос о том, украинская или российская... 21:22
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве 21:21
Путин заявил, что безработица в России находится на уровне... 21:20
Фотограф Елизавета Породина сняла Джулию Фокс для рекламы бренда... 21:18
Источник: сборная России в ноябре сыграет с Таджикистаном и... 21:18
Рецидивиста из Оренбургской области осудили... 21:16

Вяльбе призналась, что настроена на недопуск российских лыжников к соревнованиям в новом сезоне

close
100%
fis-ski.com

Глава Международной федерации лыжного спорта (FIS) Йохан Элиаш заявил, что скандинавские страны откажут российским спортсменам во въезде даже при условии их допуска к стартам. Об этом сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Сегодня, 22 октября, пройдет заседание совета FIS, на котором будет принято решение по участию лыжников из России в международных соревнованиях в новом сезоне.

«Скажу честно, мы уже настроены на то, что нас не допустят. Настраиваемся на всероссийские соревнования, национальный чемпионат, Кубок России.

Календарь сверстан так, что мы практически по расписанию Кубка мира прошлись, кроме «Тур де Ски». Все турниры будут идти параллельно с FIS.

Мы будем рады, если вдруг что‑то случится и произойдет что‑то другое. На личной встрече с главой FIS Элиашом он сказал, что даже если мы будем допущены к международным соревнованиям, то в Скандинавию нас точно не пустят», — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».

Международная федерация лыжных видов спорта весной приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца нынешнего летнего сезона.

Стоит отметить, что это не помешало россиянке Наталье Непряевой выиграть общий зачет Кубка мира, несмотря на пропуск последних трех этапов. У мужчин лучшим стал норвежец Йоханнес Клебо, второе место досталось триумфатору предыдущих двух лет — Александру Большунову.

Ранее Элиаш заявил, что будет четко следовать рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении от соревнований российских и белорусских спортсменов.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+