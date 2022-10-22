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«В этой сборной России шанс есть даже у меня»: Червиченко о Кокорине в национальной команде

Червиченко считает, что шанс заиграть в сборной России сейчас есть у каждого футболиста

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Кадр из видео/Футбольный Биги/Youtube

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал слова главного тренера сборной России Валерия Карпина о возможном возвращении форварда кипрского «Ариса» Александра Кокорина в национальную команду.

Специалист ранее заявил, что в сборную может быть вызван любой игрок.

«Слышал, что Карпин не исключил возможный вызов Кокорина в национальную команду. Но в нынешний сборной России у всех есть шанс. Даже у меня. Мы же не играем ни с кем. Сейчас любой может выйти», — приводит слова Червиченко «Чемпионат.com».

Недавно Кокорин в интервью на YouTube-канале Нобеля Арустамяна заявил, что всем будет лучше, если он не появится в сборной. Всего в футболке национальной команды 31-летний форвард провел 48 матчей, в которых забил 12 голов и сделал шесть результативных передач.

Ранее бывший нападающий сборной Германии Кевин Кураньи заявил, что Александр Кокорин является лучшим игроком лиги Кипра на данный момент.

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