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Футболист молодежной сборной России оценил возможность выступления за Армению

Хавбек «Оренбурга» Оганесян заявил, что пока не планирует менять спортивное гражданство

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oganesyan_11/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Футболист «Оренбурга» и молодежной сборной России Степан Оганесян высказался о возможной смене спортивного гражданства.

«У меня отец армянин. К сожалению, в Армении побывать пока не получалось, но планирую съездить», — приводит слова игрока Metaratings.

Также Оганесян отметил, что не получал конкретного предложения о выступлении за армянскую национальную команду. По его словам, на данный момент он не рассматривает смену гражданства.

21-летний полузащитник перешел в «Оренбург» на правах аренды летом 2022 года. В текущем сезоне Оганесян провел 12 матчей, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

На счету футболиста один матч в составе молодежной сборной России.

Ранее бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин, комментируя информацию о том, что игроки петербургского клуба Малком и Клаудиньо получат российское гражданство, выступил против натурализации иностранцев в отечественном футболе.

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Футбол. Чемпионат России
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