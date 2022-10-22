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Экс-советник Федуна назвал политическим решение не включать Промеса в заявку сборной на ЧМ

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РИА Новости

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал решение не включать игрока красно-белых Квинси Промеса в расширенный состав сборной Нидерландов на чемпионат мира — 2022.

«Это выглядит как политическое, а не техническое решение. Очень жаль. Но во всем нужно искать плюсы — Промес сможет сосредоточиться только на «Спартаке» и приносить пользу команде», — приводит слова Камоцци «Спорт-Экспресс».

Стоит отметить, что в расширенный список попал бывший игрок «Спартака» Гус Тиль, ныне выступающий за ПСВ.

30-летний Промес в текущем сезоне провел за московский клуб 18 матчей во всех турнирах, при этом забил 14 мячей и сделал семь результативных передач.

На групповом этапе подопечные Луи ван Гала сыграют со сборными Эквадора, Катара и Сенегала. Турнир пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Ранее экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера заявил, что ему стыдно за решение сборной Нидерландов не включать Квинси Промеса в заявку на ЧМ.

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Футбол. Чемпионат России
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