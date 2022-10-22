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Боксер Трояновский: Петр Ян победит О'Мэлли и объяснит ему, что так краситься и наряжаться нельзя

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Per Haljestam/USA TODAY Sports/Reuters

Российский боксер, экс-чемпион мира в первом полусреднем весе по версиям IBF и IBO Эдуард Трояновский поделился ожиданиями от боя между россиянином Петром Яном и американцем Шоном О'Мэлли в рамках основного карда турнира UFC 280. Трояновский иронически высказался об имидже бойца из США, выразив уверенность, что одержать над ним победу Яну не составит труда.

«Петя Ян очень интересно сказал: с кем там боксировать, вы видели его прическу, видели, на кого он похож? С кем там драться? Я считаю, что Петя его немножко приведет к правильной моде. Победит его и объяснит, что так краситься и наряжаться нельзя», — сказал Трояновский «Газете.Ru».

Бой между Яном и О'Мэлли состоится на турнире в Абу-Даби в субботу, 22 октября, и начнется не раньше 21:00 по московскому времени. Это будет третий по значимости поединок вечера. В соглавном бою за титул чемпиона UFC в легчайшем весе сойдутся американцы Алджамейн Стерлинг и Ти Джей Диллашоу. А главным боем турнира станет поединок между бразильцем Чарльзом Оливейрой и россиянином Исламом Махачевым — они сразятся за пояс чемпиона в легком весе.

Ранее Боец ММА Хамзин осудил О'Мэлли за нездоровый имидж.

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