Аршавин назвал лучшего вратаря России

Бывший нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поделился мрением об игре вратаря и капитана столичного ЦСКА Игоря Акинфеева.

«Игорь в порядке. Он многое определяет в ЦСКА, поэтому с ним продлевают контракт. Но и так было понятно, что он уникальный вратарь для России.

Сколько он еще поиграет? Сколько захочет. Если будет желание — еще три-четыре года вполне может играть. Не захочет — у него через полтора года закончится контракт. Главное, чтобы позволяло здоровье. Прямо сейчас он один из лучших вратарей в России. Думаю, Сафонов — первый, он — второй», — цитирует Аршавина Sport24.

В текущем сезоне 36-летний Акинфеев провел за армейский клуб 14 матчей, в которых пропустил 14 мячей. 23-летний Сафонов сыграл за «Краснодар» 15 игр, при этом пропустил 22 мяча.

Ранее бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Валерий Газзаев критично высказался об игре Матвея Сафонова в последних матчах.