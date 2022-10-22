Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Call of Duty появятся Неймар, Погба, Месси и другие футболисты 21:35
Путин назвал принципиальным вопрос повышения зарплат в России 21:35
Выступление Путина на Валдае длилось почти четыре часа 21:34
Путин рассказал анекдот про антироссийские санкции 21:32
Путин ответил на вопрос о том, украинская или российская... 21:22
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве 21:21
Путин заявил, что безработица в России находится на уровне... 21:20
Фотограф Елизавета Породина сняла Джулию Фокс для рекламы бренда... 21:18
Источник: сборная России в ноябре сыграет с Таджикистаном и... 21:18
Рецидивиста из Оренбургской области осудили... 21:16

Аршавин назвал лучшего вратаря России

Экс-игрок «Зенита» Аршавин считает голкипера «Краснодара» Сафонова лучшим вратарем страны

close
100%
РИА Новости

Бывший нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поделился мрением об игре вратаря и капитана столичного ЦСКА Игоря Акинфеева.

«Игорь в порядке. Он многое определяет в ЦСКА, поэтому с ним продлевают контракт. Но и так было понятно, что он уникальный вратарь для России.

Сколько он еще поиграет? Сколько захочет. Если будет желание — еще три-четыре года вполне может играть. Не захочет — у него через полтора года закончится контракт. Главное, чтобы позволяло здоровье. Прямо сейчас он один из лучших вратарей в России. Думаю, Сафонов — первый, он — второй», — цитирует Аршавина Sport24.

В текущем сезоне 36-летний Акинфеев провел за армейский клуб 14 матчей, в которых пропустил 14 мячей. 23-летний Сафонов сыграл за «Краснодар» 15 игр, при этом пропустил 22 мяча.

Ранее бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Валерий Газзаев критично высказался об игре Матвея Сафонова в последних матчах.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+