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Олимпийский чемпион Легков назвал «катастрофой» проведение соревнований без российских лыжников

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков заявил, что возможный недопуск российских спортсменов до международных соревнований в новом сезоне — чисто политический момент, который может обернуться катастрофой для этого вида спорта.

Сегодня, 22 октября, пройдет заседание совета Международной федерации лыжного спорта (FIS), на котором будет принято решение по участию лыжников из России в международных соревнованиях в новом сезоне.

«Они могут и без россиян проводить соревнования, но тогда это будет катастрофа. В лыжных гонках последние годы доминировали Россия и Норвегия. Доля просмотров была огромная, в том числе за счет российских спортсменов.

Считаю такие высказывания чисто политическим моментом. Они настроены против страны, но спортсмены от этого не должны страдать. Если россиян не будут допускать, то лыжные гонки пропадут с радаров.

Отрицательно отношусь к таким заявлениям и хочу, чтобы наши спортсмены выступали», — приводит слова Легкова «Матч ТВ».

Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что глава FIS Йохан Элиаш сказал ей, что скандинавские страны откажут российским спортсменам во въезде даже при условии их допуска к стартам.

Международная федерация лыжных видов спорта весной приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца нынешнего летнего сезона.

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