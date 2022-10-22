Аршавин рассказал, почему сорвался его трансфер в «Барселону»

Бывший футболист сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, из-за чего сорвался его трансфер из петербургской команды в «Барселону».

«Если я правильно понимаю, ответили проще: меняем Аршавина на Месси. Сумма не фигурировала — это испанцы предложили 15 миллионов. Тогда было просто понимание, что на данный момент я никуда не перехожу. Это лето 2008-го. Не знал об этом возможном трансфере? Нет, я знал об этом и даже разговаривал с президентом «Барселоны». И они сделали предложение», — передает слова Аршавина Sport24.

Аршавин выступал за «Зенит» с 1999 по 2008, а также с 2012 по 2015 годы. В составе команды он трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА.

В 2009 году россиянин перебрался в лондонский «Арсенал». Годом ранее он попал в окончательный список претендентов на «Золотой мяч». В голосовании Аршавин занял 6-е место, что является лучшим результатов для российских игроков за всю историю.

В настоящий момент Аршавин работает в качестве заместителя генерального директора по спортивному развитию петербургского «Зенита».

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта пообещал подписать новых игроков зимой.