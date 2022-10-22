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Экс-тренер сборной России Крикунов вспомнил, как убегал из военкомата

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов рассказал, как чуть не отправился в армию вместо продолжения карьеры в «Спартаке».

«Я даже в «Спартак» почти ушел, но в саратовском военкомате меня арестовали. Спецнабор еще шел, меня сразу направили во двор, а там уже человек 10-15 таких же бедолаг стоит, рядом солдаты-охранники. Походил по двору, смотрю, что-то мне это дело не нравится. Разбегаюсь и через забор - раз! Часовой на вышке окрикнул, но меня больше интересовало, начнет ли он в спину стрелять. Пронесло! Убежал, короче», — передает слова Крикунова «Спорт уик-энд».

Крикунов возглавлял сборную России с 2004 по 2006 год. Под его руководством национальная команда заняла 4-е место на Олимпийских играх в 2006 году и дошла до четвертьфинала чемпионата мира.

Последним местом работы тренера стало рижское «Динамо». Напомним, что команда больше не принимает участие в матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Новый сезон КХЛ стартовал матчем, в котором ЦСКА обыграл «Металлург» со счетом 6:2. Напомним, что «армейцы» являются действующим обладателем Кубка Гагарина.

Ранее сообщалось, что хоккеист Владислав Лукин признал свою вину по делу о покупке военного билета.

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