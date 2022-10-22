Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
«Спартак» сыграет с «Торпедо»... 21:43
В Call of Duty появятся Неймар, Погба, Месси и другие футболисты 21:35
Путин назвал принципиальным вопрос повышения зарплат в России 21:35
Выступление Путина на Валдае длилось почти четыре часа 21:34
Путин рассказал анекдот про антироссийские санкции 21:32
Путин ответил на вопрос о том, украинская или российская... 21:22
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве 21:21
Путин заявил, что безработица в России находится на уровне... 21:20
Фотограф Елизавета Породина сняла Джулию Фокс для рекламы бренда... 21:18
Источник: сборная России в ноябре сыграет с Таджикистаном и... 21:18

«Ливерпуль» сенсационно уступил последней команде АПЛ

close
100%
David Klein/Reuters

«Ливерпуль» в рамках 13 тура Английской премьер-лиги (АПЛ) в гостях сенсационно проиграл «Ноттингем Форест» со счетом 0:1.

Единственный мяч в этой встрече был забит на 56-й минуте. Отличился нападающий хозяев Тайво Авонийи.

После 13 туров подопечные Юргена Клоппа набрали 16 очков и продолжают оставаться на 7-м месте в турнирной таблице. Для «Ливерпуля» это поражение стало уже третьим в текущем сезоне. Стоит отметить, что команде предстоит сыграть два перенесенных матча против «Вулверхэмптона» и «Челси».

Благодаря этой победе «Ноттингему» удалось поправить свое турнирное положение. Команда поднялась с 20-го на 19-е место в таблице.

Лидером чемпионата Англии остается «Арсенал». У «пушкарей» четырехочковый отрыв от «Манчестер Сити».

На следующей неделе «Ливерпуль» сыграет свой матч в Лиге чемпионов против «Аякса». После 4-х туров команда немецкого специалиста занимает вторую позицию, уступая только «Наполи». Отставание составляет три очка.

Ранее сообщалось, что «Астон Вилла» уволила Стивена Джеррарда с поста главного тренера команды после поражения от «Фулхэма».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Англии
Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+