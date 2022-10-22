ISU выступил с заявлением по делу Валиевой

Международный союз конькобежцев (ISU) выступил с заявлением по допинг-делу фигуристки Камилы Валиевой.

«ISU ожидает, что процедура будет проведена в строгом соответствии со всемирным антидопинговым кодексом, и надеется, что она будет проведена быстро.

ISU хотел бы подчеркнуть, что внимательно рассмотрит решение РУСАДА и оставляет за собой право обжаловать этот вердикт в CAS, если это будет необходимо», — приводит слова организации «Матч ТВ».

Напомним, что во время Олимпийских игр в Пекине в пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру. В итоге Валиева заняла четвертое место, не справившись с волнением в произвольной программе.

Стоит отметить, что Валиева в составе сборной России стала обладателем золота Игр в Пекине в командных соревнованиях, второе место досталось США, третье — Японии. Медали еще не вручены.

Ранее сообщалось, что Камила Валиева выиграла короткую программу первого этапа Гран-при России в Москве.