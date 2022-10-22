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Тренер «МЮ» тен Хаг объяснил санкции по отношении к Роналду

Тренер «МЮ» тен Хаг заявил, что отстранение Роналду от тренировок важно для психологии команды

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Reuters

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг объяснил отстранение Криштиану Роналду от тренировок после инцидента в матче с «Тоттенхэмом».

«Я - тренер, и я здесь отвечаю за командную культуру. Я устанавливаю стандарты и ценности и должен это контролировать. После матча с «Райо Вальекано» я сказал не только Криштиану, но и другим игрокам, которые ушли раньше, что это неприемлемо. Теперь это случилось во второй раз, поэтому последствия неизбежны. Завтра нам будет его не хватать, но это решение важно для общего отношения и психологии команды», — приводит слова тен Хага российский сайт «МЮ».

Напомним, 37-летний Роналду покинул стадион «Олд Траффорд» до финального свистка в матче против лондонского «Тоттенхэма» в рамках 12-го тура чемпионата Англии. Встреча состоялась 19 октября и завершилась победой манкунианцев со счетом 2:0. Роналду не присутствовал в раздевалке, когда его партнеры по команде праздновали победу.

После этого португалец был отстранен от тренировок с основной командой. Он также не попал в заявку «МЮ» на сегодняшний матч с «Челси» в рамках чемпионата Англии.

Ранее тен Хаг ответил на вопрос об уходе Криштиану Роналду из клуба.

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Футбол. Чемпионат Англии
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