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Вайцеховская о платье Валиевой: нет более верного пути превратить юную девушку в трагическую старушку

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Александр Вильф/РИА Новости

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а теперь спортивная журналистка Елена Вайцеховская в своем Telegram-канале высказалась о новом платье олимпийской чемпионки Камилы Валиевой, в котором та предстала в короткой программе на первом этапе Гран-при России в Москве.

«Сочетание черного и темно-фиолетового цветов я бы запретила в женском одиночном катании законодательно. Нет более верного пути превратить юную девушку в трагическую старушку», — написала Вайцеховская.

Валиева после короткой программы захватила лидерство, набрав 83,82 балла. Второе место у Софьи Акатьевой. Обе фигуристки тренируются у Этери Тутберидзе. Тройку лидеров замкнула Анастасия Зинина (тренер Евгений Плющенко).

Для Валиевой это первый официальный старт после допингового скандала на Олимпийских играх 2022 года. Тогда в пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество.

Однако ей разрешили принять участие в женском турнире, в котором она стала лишь четвертой, пропустив вперед себя Каори Сакамото, Александру Трусову и Анну Щербакову.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) выступил с заявлением по допинг-делу Камилы Валиевой.

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