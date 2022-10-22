Матыцин: надеюсь, федерации поймут, что без России дальнейшее развитие спорта невозможно

Министр спорта РФ Олег Матыцин поделился эмоциями от проведения Гран-при России по фигурному катанию в Москве и выразил надежду, что международные федерации поймут влияние российских спортсменов на развитие спорта.

«Новый формат Гран-при - этапов Кубка России - это быстрый, оперативный, конструктивный ответ на вызовы. Знаю, что огромным вниманием этот турнир пользуется не только в России, его смотрят наши зарубежные коллеги, учатся у нас. Уверен, что мы будем создавать и новые форматы двусторонних, многосторонних отношений, надеюсь, что Международный союз конькобежцев и другие федерации поймут, что без России дальнейшее развитие спорта невозможно», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). В начале июня на конгрессе ISU это решение было подтверждено. Оно носит бессрочный характер.

Российские фигуристы досрочно завершили международный сезон. Они не смогли выступить на чемпионате мира в Монпелье. Отечественные фигуристы точно пропускают все турниры ISU до конца 2022-го.

Ранее председатель Ассоциации фигурного катания Финляндии Янне Корхонен заявил, что на конгрессе федерации фигурного катания была принята твердая позиция касательно допуска российских спортсменов.