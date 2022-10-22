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Нападающий «Динамо» Смолов забил 100 голов в рамках РПЛ

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РИА Новости

Нападающий «Динамо» Федор Смолов отличился в матче 14 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Локомотива». Он реализовал пенальти на 33-й минуте. Этот гол стал для него 100-м за время выступления в РПЛ. Рекорд принадлежит экс-игроку «Зенита» Артему Дзюбе (148 голов).

После первого тайма ничья 1:1.

12 января Смолов заключил контракт с «Динамо». Он является воспитанником клуба. В 2007 году игрок впервые дебютировал за бело-голубых в чемпионате России. Предыдущим клубом форварда был столичный «Локомотив». Вместе с командой он стал серебряным и бронзовым призером чемпионата России, двукратным обладателем национального кубка и победителем Суперкубка России.

В текущем сезоне Смолов принял участие в 12 матчах своей команды в Российской премьер-лиге (РПЛ). Форвард забил шесть голов (три с пенальти) и отдал две голевых передачи.

Его команда с 20 очками занимает 8-е место. Столько же очков имеют «Сочи» и «Ахмат», которые в этом туре свои матчи еще не проводили.

Ранее защитник «Динамо» Диего Лаксальт сравнил Смолова и экс-форварда «Барселоны» Луиса Суареса.

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Футбол. Чемпионат России
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