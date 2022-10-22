FIS приняла решение по поводу допуска российских лыжников к сезону

Международная лыжная федерация (FIS) продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях на сезон-2022/2023. Это решение было принято на заседании совета FIS. Таким образом отечественные лыжники сосредоточатся на внутренних соревнованиях.

«Получилось так, как и предполагалось. То же решение, что и раньше», — цитирует члена совета FIS Матса Орьеса Expressen.

Напомним, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца прошлого сезона практически сразу после завершения Олимпийских игр в Пекине.

Стоит отметить, что это не помешало россиянке Наталье Непряевой выиграть общий зачет Кубка мира, несмотря на пропуск последних трех этапов. У мужчин лучшим стал норвежец Йоханнес Клебо, второе место досталось триумфатору предыдущих двух лет — Александру Большунову.

На Олимпийских играх в Пекине отечественные лыжники принесли в копилку сборной 11 медалей. Это был последний международный турнир для них.

Ранее Елена Вяльбе призналась, что настроена на недопуск российских лыжников к соревнованиям в новом сезоне.

«Настраиваемся на всероссийские соревнования, национальный чемпионат, Кубок России», — отметила Вяльбе.