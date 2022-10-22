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Игрок «Динамо» Фомин повторил рекорд РПЛ по забитым пенальти

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Павел Бедняков/РИА Новости

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин в матче 14 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Локомотива» реализовал 17-й пенальти подряд в рамках турнира. Таким образом, он повторил рекорд болгарского игрока «Амкара» Георги Пеева.

Игра завершилась победой бело-голубых со счетом 3:1. Помимо Фомина голами отметились Федор Смолов, Арсен Захарян (у «Динамо») и Франсуа Камано («Локомотив»).

После этой победы команда Славиши Йокановича поднимается на 6-е место в турнирной таблице, обгоняя «Ахмат» и «Сочи», которые свои игры еще не провели. «Локомотив» опустился на 14-е место.

Фомин стал игроком «Динамо» летом 2020 года, перейдя из «Краснодара», воспитанником которого он является. Полузащитник стал лучшим бомбардиром своей команды в прошлом сезоне, забив 10 мячей, семь из которых с пенальти. В этом сезоне Фомин получил капитанскую повязку в клубе.

Стоит отметить, что в финале Кубка России в прошлом сезоне Фомин не смог реализовать пенальти. «Динамо» уступило трофей «Спартаку», проиграв со счетом 1:2.

Ранее сообщалось, что Федор Смолов забил свой 100-й мяч в рамках чемпионатов России.

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Футбол. Чемпионат России
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