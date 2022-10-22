В сборной России высказались о решении FIS не допускать лыжников в новом сезоне

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил решение Международной лыжной федерации (FIS) продлить отстранение российских спортсменов от международных соревнований на сезон 2022/23. Также это решение коснулось лыжников из Белоруссии.

«Если быть честным, у нас уже давно куплены билеты, заказаны все места. Очень жаль, что они так решили в итоге. Но мы должны пройти через это все. Надеюсь, что к следующему году все поменяется. Говорили многое, что нас пропустят и летом, и осенью. Мы всегда готовы к выступлению на международной арене, но это зависит, к сожалению, не от нас», — приводит слова Бородавко «Спорт-Экспресс».

Также он признался, что для него было ожидаемым принятое решение.

Напомним, что весной Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца прошлого сезона.

Стоит отметить, что это не помешало россиянке Наталье Непряевой выиграть общий зачет Кубка мира, несмотря на пропуск последних трех этапов. У мужчин лучшим из россиян стал Александр Большунов, он второй.

На Олимпийских играх в Пекине отечественные лыжники принесли в копилку сборной 11 медалей.

Таким образом, российские спортсмены сосредоточатся на внутренних соревнованиях.