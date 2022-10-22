Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
«Спартак» сыграет с «Торпедо»... 21:43
В Call of Duty появятся Неймар, Погба, Месси и другие футболисты 21:35
Путин назвал принципиальным вопрос повышения зарплат в России 21:35
Выступление Путина на Валдае длилось почти четыре часа 21:34
Путин рассказал анекдот про антироссийские санкции 21:32
Путин ответил на вопрос о том, украинская или российская... 21:22
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве 21:21
Путин заявил, что безработица в России находится на уровне... 21:20
Фотограф Елизавета Породина сняла Джулию Фокс для рекламы бренда... 21:18
Источник: сборная России в ноябре сыграет с Таджикистаном и... 21:18

Черчесов вернул «Ференцварош» на первое место в чемпионате Венгрии

close
100%
Global Look Press

«Ференцварош» под руководством экс-наставника сборной России Станислава Черчесова одержал победу над «Академией Пушкаша» в рамках очередного тура чемпионата Венгрии.

Подопечные Черчесова пропустили уже на третьей минуте, однако через пять минут смогли отыграться и даже выйти вперед. Игра завершилась победой «Ференцвароша» со счетом 4:2.

Этот результат позволил «Ференцварошу» вернуться на первое место в турнирной таблице. После 10 матчей у команды российского специалиста 24 набранных очка, у занимающего второе место «Кечкемета» — 23 очка.

Станислав Черчесов в конце декабря 2021 года возглавил венгерский «Ференцварош». В прошлом сезоне он привел команду к победе в чемпионате и Кубке страны. Это позволило венгерской команде участвовать в розыгрыше Лиги чемпионов в сезоне 2022/23.

Также «Ференцварош» в этом сезоне успешно выступает в Лиге Европы. После четырех туров подопечные Станислава Черчесова захватили лидерство в группе, где играет «Монако», «Трабзонспор» и «Црвена Звезда». 27 октября венгры сыграют с «Монако».

Ранее Станислав Черчесов прокомментировал поражение «Ференцвароша» в 1/16 финала Кубка Венгрии.

Все новости на тему:
Хроника
Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+