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Петр Ян сенсационно уступил О'Мэлли на турнире UFC-280

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Per Haljestam/USA TODAY Sports/Reuters

Сегодня в рамках турнира UFC-280 в Абу-Даби прошел бой в легчайшем весе между россиянином Петром Яном и американцем Шоном О'Мэлли.

Победу в итоге раздельным решением судей дали американскому спортсмену (29:28, 28:29, 29:28). В третьем раунде российский боец получил сильное рассечение.

Главным боем вечера станет встреча Чарльза Оливейры и Ислама Махачева.

Напомним, что свой последний бой Петр Ян провел 10 апреля против Алджамейна Стерлинга. Американец одержал победу раздельным решением судей и забрал чемпионский пояс в легчайшем весе. Напомним, что этот поединок носил реваншистский характер. В предыдущей встрече российский боец откровенно «подарил» победу американцу, получив дисквалификацию после запрещенного удара коленом.

Свой последний бой в Абу-Даби Петр Ян провел ровно год назад. Тогда он одолел американца Кори Сэндхэгена единогласным решением судей.

29-летний Ян имеет в своем активе в смешанных единоборствах 16 побед и три поражения.

Ранее боксер Эдуард Трояновский заявлял, что Петр Ян одержит победу в этом поединке с О'Мэлли.

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