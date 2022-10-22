Американский боец О'Мэлли признался, что его никто не бил так сильно, как Петр Ян

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Шон О'Мэлли признался, что был потрясен ударами от Петра Яна в очном поединке на турнире UFC-280 в Абу-Даби.

«Честно, нужно пересмотреть поединок. Но я сейчас забрался туда, где еще никогда не был. Очень круто победить первого бойца рейтинга UFC. Удивлен ли борьбой от Петра Яна? Я был немного этим удивлен. Меня еще никто так не бил, я был очень сильно потрясен этими ударами. Титульный поединок? Я не могу пока решать, мне нужно время, чтобы подумать. Возможно, люди хотели бы увидеть меня с чемпионским поясом, так что посмотрим», — приводит слова О'Мэлли «Матч ТВ».

Сегодня Шон О'Мэлли одержал победу над россиянином Петром Яном в бою в легчайшем весе в рамках турнира UFC-280 в Абу-Даби.

Американец за свою карьеру одержал 16 побед в 17 поединках. Единственное поражение ему нанес Марлон Вера на турнире UFC 252 в 2020 году (технический нокаут).

Для Петра Яна это поражение стало уже вторым подряд. В апреле этого года он проиграл Алджамейну Стерлингу на турнире UFC-273. Эта встреча носила реваншистский характер. В предыдущем бое Ян был дисквалифицирован за удар коленом в голову соперника, находившегося в сидячем положении.