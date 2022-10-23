Александр Емельяненко считает, что Петра Яна в бою с О'Мэлли засудили из-за политики

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко считает, что Петра Яна засудили в поединке с Шоном О'Мэлли на турнире UFC-280 в Абу-Даби.

Россиянин уступил американцу раздельным решением судей.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

«Уверен, что Петра засудили по политическим мотивам. Посмотрите статистику поединка, какие могут быть вопросы? Я не вижу ни одного основания даже для раздельного решения в сторону Петра, тут однозначная победа.

Количество ударов, переводы и контроль в партере — все на стороне Яна. Видимо, UFC в текущей политической ситуации не нужны чемпионы из России, поэтому судьи вынесли такой вердикт. Петра обокрали второй раз подряд», — приводит слова спортсмена «Матч ТВ».

О'Мэлли за свою карьеру одержал 16 побед в 17 поединках. Единственное поражение ему нанес Марлон Вера на турнире UFC 252 в 2020 году (технический нокаут).

Для Петра Яна это поражение стало уже вторым подряд. В апреле этого года он проиграл Алджамейну Стерлингу на турнире UFC-273. Эта встреча носила реваншистский характер. В предыдущем бое Ян был дисквалифицирован за удар коленом в голову соперника, находившегося в сидячем положении.

Ранее сообщалось, что российский боец Ислам Махачев стал новым чемпионом UFC в легком весе.