Президент UFC отреагировал на драку между Чимаевым и Абубакаром Нурмагомедовым

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт высказался о драке между шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и россиянином Абубакаром Нурмагомедовым.

Потасовка произошла после главного боя на турнире UFC 280 в Абу-Даби между бразильцем Чарльзом Оливейрой и россиянином Исламом Махачевым. Охрана разняла Нурмагомедова и Чимаева, после чего бойцов отвели друг от друга, но они продолжили словесную перепалку.

«Иногда такие вещи случаются. Это жесткий бизнес. У нас на контракте около 800 бойцов. Мы не должны допускать такого, но в этот раз не получилось. Меня это не беспокоит», — передает слова президента UFC «Матч ТВ».

Некоторое время назад у двух бойцов случился конфликт после того, как Чимаев написал провокационный пост. Позже их помирили.

Нурмагомедов на турнире UFC 280 победил соотечественника Гаджи Омаргаджиева в андеркарде единогласным решением судей. Чимаев побывал на турнире в качестве зрителя.

Ранее сообщалось, что Ислам Махачев стал новым чемпионом UFC в легком весе.