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Махачев после победы над Оливейрой: Всевышний дает мне больше, чем я прошу

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Reuters

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев поделился мнением о победе в титульном поединке над Чарльзом Оливейрой.

«Я должен сказать, что всегда прошу все у Всевышнего. И он всегда дает мне даже больше, чем я прошу. Я очень усердно готовился. Я шел к этому моменту с самого детства», — сказал Махачев сразу после поединка.

Ислам Махачев победил досрочно. Во втором раунде он исполнил удушающий прием, после которого судья остановил бой. Эта победа стала для россиянина 11-й подряд на турнирах UFC.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию боя.

Чарльз Оливейра являлся чемпионом UFC в легком весе. Он занимал третью строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории.

Ранее во время турнира UFC 280, который прошел в Абу-Даби, в зале «Этихад Арены» произошла драка между шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и россиянином Абубакаром Нурмагомедовым.

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