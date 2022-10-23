Стал известен следующий соперник Махачева после победы над Оливейрой на UFC 280

Российский боец Ислам Махачев досрочно победил бразильца Чарльза Оливейру в поединке за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе на турнире UFC 280 в Абу-Даби.

Махачев заставил соперника сдаться во втором раунде, применив болевой прием. Эта победа стала для россиянина 11-й подряд на турнирах UFC.

После окончания боя находившийся в команде Махачева Хабиб Нурмагомедов заявил, что в их планах бой с действующим обладателем пояса UFC в полулегком весе Алексом Волкановски, который занимает первую строчку рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории.

Махачев вызвал находящегося в зале «Этихад Арены» Волкановски в октагон. Когда ведущий спросил у австралийца, готов ли он подраться с Махачевым, тот ответил согласием.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию вечера боев.

Чарльз Оливейра являлся чемпионом UFC в легком весе. Он занимал третью строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории.

Ранее сообщалось, что Петр Ян сенсационно уступил американцу Шону О'Мэлли на турнире UFC-280.