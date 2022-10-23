Бразильский боец Оливейра объяснил свое поражение от Махачева на UFC 280

Бразильский боец Чарльз Оливейра прокомментировал свое поражение в титульном поединке с россиянином Исламом Махачевым на турнире UFC 280 в Абу-Даби.

Оливейра сдался во втором раунде после того, как Махачев применил болевой прием.

«Да тут нечего говорить. Он просто делал те вещи, которые я не делал. Он вел игру, в результате чего повалил меня и довел все до конца. Нечего добавить», — сказал бразилец на пресс-конференции.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Чарльз Оливейра являлся чемпионом UFC в легком весе. Он занимал третью строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории.

Ранее сообщалось, что Ислам Махачев вызвал на бой действующего обладателя пояса UFC в полулегком весе Алекса Волкановски после победы над Чарльзом Оливейрой.

Волкановски занимает первую строчку рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории.