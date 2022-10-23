Аршавин описал общение с экс-игроком сборной Украины во время учебы фразой «сохраняли нейтралитет»

Бывший нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин ответил на вопрос, изменилось ли к нему отношение со стороны знакомых иностранцев после 24 февраля.

«Контактов за границей осталось немного. Но сохраняю связь с ребятами, с которыми мы вместе учимся — это около 30 человек, из чатов меня не выкинули.

Да и вообще сейчас в Манчестере были — с нами был украинец Евгений Левченко (бывший полузащитник сборной Украины. — «Газета.Ru»), учились вместе.

Я не знаю, как украинская сторона отреагирует, если об этом узнает, но мы сохраняли нейтралитет. Нормально общались в рамках нашего курса. Считаю, что политика политикой, а жизнь в быту отдельно», — приводит слова Аршавина Sport24.

Аршавин выступал за «Зенит» с 1999 по 2008, а также с 2012 по 2015 годы. В составе команды он трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА.

В 2009 году россиянин перебрался в лондонский «Арсенал». Годом ранее он попал в окончательный список претендентов на «Золотой мяч». В голосовании Аршавин занял шестое место, что является лучшим результатов для российских игроков за всю историю.

В настоящий момент Аршавин работает в качестве заместителя генерального директора по спортивному развитию петербургского «Зенита».

Ранее Аршавин рассказал, почему сорвался его трансфер в «Барселону».