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Моуринью пошутил про то, как будет останавливать Кварацхелию в матче с «Наполи» в Серии А

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Reuters

Главный тренер римской «Ромы» Жозе Моуринью ответил на вопрос о том, что сделает, чтобы остановить грузинского атакующего полузащитника «Наполи» Хвичу Кварацхелию в матче 11-го тура чемпионата Италии.

Встреча между командами состоится сегодня, 23 октября. Начало в 21.45 по московскому времени.

«Что я буду делать, чтобы остановить Кварацхелию? Ничего… В лучшем случае, если он пробежит мимо, я попробую поставить ему подножку», — цитирует португальского специалиста Football Italia.

Кварацхелия перешел в «Наполи» в июле этого года из «Динамо» (Батуми). В сезоне-2022/23 грузин забил за новый клуб семь мячей и сделал восемь результативных передач в 14 матчах во всех турнирах.

После десяти сыгранных туров «Наполи» набрал 26 очков и занимает первое место в турнирной таблице Серии А. «Рома» с 22 баллами расположилась на четвертой позиции.

Ранее сообщалось, что «Наполи» предлагает Кварацхелии новый контракт с двукратным увеличением зарплаты.

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Футбол. Чемпионат Италии
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