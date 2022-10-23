Передачи Кучерова и Сергачева помогли «Тампе» разгромить «Айлендерс» в матче НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» разгромила «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча закончилась со счетом 6:3.

У «молний» голами отметились Брейден Пойнт, Брэндон Хагель, Кори Перри, Алекс Киллорн и Ник Пол. Форвард Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачев записали на свой счет по результативной передаче, вратарь Андрей Василевский отразил 33 броска из 36.

В составе проигравшей команды шайбы забросили Мэтт Мартин, Энтони Бовиллье и Райан Пулок. Голкипер Илья Сорокин отразил 21 бросок из 26. Защитник Александр Романов и нападающий Никита Сошников результативных действий не совершили.

После этого матча «Тампа» с шестью очками расположилась на 12-м месте в Восточной конференции, «Айлендерс» с четырьмя баллами — на 15-й строчке.

Ранее сообщалось, что ассистентский хет-трик защитника Дмитрия Орлова принес «Вашингтон Кэпиталз» волевую победу над «Лос-Анджелес Кингз». Встреча закончилась со счетом 4:3.

Капитан столичной команды Александр Овечкин завершил матч с показателем полезности -2.