Аршавин рассказал, привозили ли его в багажнике на стадион «Арсенала» в Лондоне

Бывший нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин рассказал, правда ли его провезли на стадион лондонского «Арсенала» в багажнике.

Об этом ранее рассказал бывший агент Аршавина Денис Латер. Он подчеркнул, что узнал эту информацию из книги, изданной в Англии некими братьями Фест.

«Меня провезли на стадион «Арсенала» в багажнике? Не совсем так. Меня привезли не в багажнике, а на заднем сиденье купе. Не хотели, чтобы вообще кто-то видел, что я приехал на стадион.

И это можно понять: в Англии такое могло бы разнестись вмиг. Зная, как там работает пресса. Так что простой шаг, но обоснованный», — приводит слова Аршавина Sport24.

Аршавин выступал за «Зенит» с 1999 по 2008, а также с 2012 по 2015 годы. В составе команды он трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА.

В 2009 году россиянин перебрался в лондонский «Арсенал». Годом ранее он попал в окончательный список претендентов на «Золотой мяч». В голосовании Аршавин занял шестое место, что является лучшим результатов для российских игроков за всю историю.

В настоящий момент Аршавин работает в качестве заместителя генерального директора по спортивному развитию петербургского «Зенита».

Ранее Андрей Аршавин описал общение с экс-игроком сборной Украины Евгением Левченко во время учебы фразой «сохраняли нейтралитет».